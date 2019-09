Cidades Vazão do Rio Meia Ponte chega a 1.481 litros por segundo nesta quarta-feira Mesmo índice havia sido registrado em 12 de setembro

Na manhã desta quarta-feira (25), a vazão do Rio Meia Ponte registrada foi de 1.481 litros por segundo e demonstraram uma queda ainda maior que as medições do final de semana. Um relatório elaborado pela Saneago já havia indicado vazão inferior a 1.200 litros por segundo (l/s) no último sábado (21) e na última segunda-feira (23). As apurações chegaram ao valor de 1.199 l/s. O...