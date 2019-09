Cidades Vazão do Meia Ponte registra menor índice no ano Às 17 horas desta terça-feira (10) medição divulgada foi de 1.762 l/s. Semad fala em possível erro técnico e diz que verificação será feita nesta quarta-feira (11)

No dia em que o governo do Estado intensificou a fiscalização do Meia Ponte, foi registrada a menor vazão do rio neste ano: 1.762 litros por segundo (l/s), às 17 horas desta terça-feira (10), conforme dados da Sala de Situação da Saneago. O volume se aproxima dos 1.500 l/s, que, se atingido enquanto média durante sete dias consecutivos, pode implicar na adoção de rodíz...