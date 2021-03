Cidades Variantes influenciam na alta

O aumento de mortes por Covid-19 em 2021, especialmente ao longo dos primeiros 15 dias de março, podem ser um indício da ação de novas cepas que já circulam no Estado como, por exemplo, as variantes de Manaus e do Reino Unido, que já são comprovadamente mais infecciosas. “Essas variantes tanto aumentam a transmissão, quanto o número de óbitos”, diz o infectologista M...