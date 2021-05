Cidades Variante indiana do coronavírus é identificada em São Paulo Brasil já tem 7 pessoas infectadas pela variante indiana no país

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo registrou o 1º caso de infecção da covid-19 provocado pela variante B.1.617 no Estado. A cepa foi encontrada pela 1ª vez na Índia. A informação foi divulgada pelo governo estadual nesta quarta-feira (26). A variante foi identificada em um passageiro de 32 anos, morador do Rio de Janeiro. Ele desembarcou no Aeropo...