A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informou nesta segunda-feira (28) que a variante delta do coronavírus (Sars-CoV-2), também conhecida como cepa indiana, não é de transmissão comunitária na capital. Segundo a pasta, o caso, que foi identificado no último dia 18 deste mês, é isolado.

>> Receba gratuitamente em seu whatsapp notícias de Goiás sobre vacinação, Covid-19, decretos e outras informações relevantes. Clique. <<

De acordo com a SMS, a paciente é uma mulher que teve contato com um homem de Moçambique que estava infectado com a variante.

Ainda conforme a pasta, foi feito um trabalho de vigilância e acompanhamento do caso, que já foi repassado para a Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), para que medidas sejam tomadas junto ao Ministério da Saúde.

Na época da divulgação do caso, a Prefeitura da capital informou que a mulher teve sintomas leves da Covid-19, sem necessidade de internação. A descoberta foi possibilitada após sequenciamento genético feito em parceria entre pesquisadores de um projeto que mapeia as variantes em Goiás