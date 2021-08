Cidades Variante delta do coronavírus já representa 90% das amostras sequenciadas no mundo Devido ao rápido avanço da delta dentro e fora das Américas, a organização recomenda que os países revisem seus planos e se preparem para um eventual aumento de casos e de internações por Covid-19

A variante delta do Sars-CoV-2 já representa quase 90% das amostras do vírus sequenciadas no mundo, segundo novo relatório epidemiológico da Opas (Organização Pan-Americana de Saúde) divulgado neste domingo (8). >> Receba gratuitamente em seu whatsapp notícias de Goiás sobre vacinação, Covid-19, decretos e outras informações relevantes. Clique. << ...