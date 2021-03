Cidades Variante de Manaus está em 93% de amostras de Goiânia Nova cepa mais contagiosa e que pode causar quadros mais graves da doença já é predominante na capital, segundo secretaria

No maior levantamento sobre a questão até agora no Estado, a Prefeitura de Goiânia confirmou que 28 de 30 amostras de pacientes com Covid-19 na capital são da variante de Manaus. Tecnicamente chamada de P.1, a cepa é mais contagiosa e possivelmente causa casos mais graves da doença, o que implica em maior taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTIs...