Cidades Variante de Manaus do coronavírus é confirmada no Tocantins Segundo a Secretaria estadual da Saúde apenas uma amostra de 17 análises confirmou a variante em um paciente do Amazonas que se internou em Palmas

O secretário estadual da Saúde Luiz Tollini confirmou ao Bom Dia Tocantins, nesta quarta-feira, 24, a presença da variante de Manuas do coronavírus no Tocantins. Em seguida, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) emitiu comunicado confirmando ter enviado 41 amostras ao Laboratório Adolfo Lutz das quais recebeu 17 análises do sequenciamento genômico da nova variante com a...