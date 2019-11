Cidades Vaqueiro que matou gêmeos e tentou assassinar ex em São Miguel do Araguaia é condenado a 48 anos Crime aconteceu em 2016. Antônio Ribeiro de Barros arremessou bebês no chão por diversas vezes até a morte

O vaqueiro Antônio Ribeiro de Barros, que matou dois bebês gêmeos e tentou matar uma ex-namorada (mãe das crianças) em 2016, na cidade de São Miguel do Araguaia, foi condenado a 48 anos de reclusão, em regime inicial fechado, nesta quinta-feira (7). O julgamento aconteceu no Tribunal do Júri da comarca do município e foi presidida pelo juiz Ronny Andre Wachtel. O crime ...