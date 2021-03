Cidades Vapt Vupt suspende atendimentos por 14 dias em Goiás Suspensão entra em vigor nesta quarta-feira (17) e segue até o dia 30 de março

Com o novo decreto estadual os atendimentos do Vapt Vupt em Goiás estão suspensos por 14 dias a partir desta quarta-feira (17). Segundo a Secretaria de Estado da Administração (Sead), as pessoas que tinham agendamento para emissão do documento de identidade neste período, de 17 a 30, devem aguardar o contato dos colaboradores das unidades. Novos atendimentos serão remarcados p...