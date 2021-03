Cidades Vapt Vupt retoma atendimentos presenciais nesta quarta-feira (31) Os serviços já agendados nas datas de flexibilização seguirão normalmente. Já o usuário que marcou qualquer outro tipo de serviço durante o período de interrupção, deverá fazer o reagendamento

As atividades nas agências do Vapt Vupt em Goiânia e no interior do Estado serão retomadas a partir de quarta-feira (31), e estão previstas para permanecerem pelos próximos 14 dias, conforme estabeleceu o novo decreto estadual para combate à Covid-19 em Goiás. O atendimento para os serviços já agendados nas datas de flexibilização, a partir do dia 31 de março, seguirá n...