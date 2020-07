Cidades Vapt Vupt no shopping Bougainville, em Goiânia, é inaugurado nesta quarta (22) A unidade deve funcionar de segunda a sexta, das 12h às 20h, com capacidade, em um cenário de normalidade, de atender até 20 mil usuários por mês

A 12ª agência do Vapt Vupt em Goiânia será inaugurada nesta quarta-feira (22), às 16h, no shopping Bougainville, no Setor Marista. O atendimento ao cidadão inicia nesta quinta-feira (23), e a unidade deve ficar aberta de segunda a sexta, das 12h às 20h. A agência terá capacidade, em um cenário de normalidade, de atender até 20 mil usuários por mês. O funcionamento seguir...