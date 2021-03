Cidades Vapt Vupt em Goiânia e Região Metropolitana mantêm funcionamento em todas as unidades Os serviços presenciais que já estavam sendo oferecidos à população, como emissão de Identidade e atendimentos relacionados ao Detran, Ipasgo, e solicitação de seguro desemprego, por exemplo, serão mantidos

Atualizada às 12h58* As unidades do Vapt Vupt em Goiânia e Região Metropolitana mantêm funcionamento em todas as unidades, após as novas determinações impostas pelos decretos municipais de combate à Covid-19 no estado. Na capital, serviços estarão disponíveis nas agências nas 12 agências de atendimento. Em Aparecida de Goiânia, todas as unidades vão perma...