Vapt Vupt em Goiânia e Região Metropolitana altera funcionamento a partir desta segunda (1º)

As unidades do Vapt Vupt em Goiânia e Região Metropolitana terão novas regras de funcionamento a partir desta segunda-feira (1º), após as novas determinações impostas pelos decretos municipais de combate à Covid-19 no estado. Na capital, serviços estarão disponíveis nas agências localizadas nos shoppings Araguaia, Buena Vista, Bougainville, Cerrado, Cidade Jardim, Lozandes, M...