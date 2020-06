Cidades Vans são concorrência para o transporte coletivo em Goiânia Trabalhadores do transporte escolar fazem serviço que chamam de “carona solidária”, sem a cobrança expressa de passagens, em forma de protesto por aprovação de lei

Desde a última quarta-feira (3), usuários do transporte coletivo da região metropolitana têm verificado pelas ruas e pontos de ônibus a passagem de vans com trabalhadores oferecendo o transporte para seus destinos. Os veículos são do movimento de pessoas que oferecem o transporte escolar e estão acampados na Assembleia Legislativa (Alego) em manifestação pela aprovação ...