Van com sete crianças bate contra caminhão em Goianésia

Uma van que é utilizada para o serviço de transporte escolar e um caminhão-tanque carregado com combustível colidiram frontalmente no início da tarde desta segunda-feira (27) na GO-338, município de Goianésia, localizado a 176 quilômetros de Goiânia. O veículo de menor porte estava com o motorista e sete crianças. O condutor e um dos alunos tiveram ferimentos graves e...