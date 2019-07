Cidades “Vamos reforçar a questão do estado de saúde do João de Deus”, diz nova defesa Advogado Anderson Van Gualberto de Mendonça, do escritório Van Gualberto Advogados Associados, assumiu a defesa do médium após a equipe principal abandonar o caso

A nova defesa de João Teixeira de Faria, de 77 anos, o João de Deus afirmou que irá reforçar a questão do estado de saúde do médium. O advogado Anderson Van Gualberto de Mendonça afirmou que a pressão arterial dele está oscilando muito e se continuar como está ele pode morrer. “O médico da DGAP relatou em um prontuário que o Núcleo de Custódia, no Complexo Prisional e...