Cidades “Vamos parar tudo meus irmão (sic)”, ordenam líderes de facções sobre greve de presos via WhatsApp O POPULAR teve acesso às mensagens que determinam que presos continuem com recusas às saídas do presídio. DGAP ainda não se posicionou sobre assunto

Em mensagens trocadas entre detentos do sistema prisional nesta quarta-feira (13), via aplicativo de celular, o comando da greve dos presidiários em Goiás determina as ações do movimento iniciado há dois dias. No texto, ao qual o POPULAR teve acesso com exclusividade, a ordem é que o movimento siga pacífico, mas que os detentos continuem se recusando a sair para audiências, t...