Cidades Valor da taxa de lixo em Goiânia será definido nesta semana, diz prefeito Rogério Cruz afirma que cálculo para cobrança pelo serviço de coleta de lixo está quase pronto e será apresentado a vereadores para votação de projeto de lei que cria a taxa

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), afirmou ao POPULAR que deve estar pronta nesta semana a fórmula a ser usada para o cálculo da Taxa de Limpeza Pública (TLP), cujo projeto de lei que propõe sua criação foi entregue na Câmara Municipal e se encontra parado na procuradoria do legislativo. Rogério diz que deve se reunir com os vereadores para explicar c...