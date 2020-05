Cidades Validade do concurso para delegado em Goiás é prorrogada para janeiro de 2021 A prorrogação foi definida pelo presidente do TJ-GO, desembargador Walter Carlos Lemes, com base em pedido apresentado pela Procuradoria-Geral do Estado

O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), desembargador Walter Carlos Lemes, decidiu prorrogar a validade do concurso para delegado de Polícia Civil do Estado de Goiás para 30 de janeiro de 2021. Originalmente, o prazo terminaria nesta sexta-feira (22). A prorrogação da validade foi definida com base em pedido apresentado pela Procuradoria-Geral do Est...