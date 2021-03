Cidades Vagas para profissionais de saúde atraem multidão em Goiânia Capital vai selecionar até 560 pessoas para trabalharem em novos leitos de UTI e enfermaria para enfrentamento à pandemia

No dia em que passou a valer a prorrogação do decreto que mantém atividades não essenciais suspensas para conter o avanço do coronavírus, centenas de pessoas se aglomeraram no Paço Municipal de Goiânia na segunda-feira (8). Elas estavam ali justamente para entregar documentos para tentar uma das 560 vagas de trabalho em leitos de enfrentamento à Covid-19 que serão abert...