Cidades Vagões carregados com soja tombam em ferrovia de Orizona, no Sul Goiano Veículo havia saído de Leopoldo de Bulhões com destino a Pires do Rio e tombou na região do antigo distrito de Ubatã

Seis vagões de um trem que passava pelo município de Orizona, no Sul Goiano, tombaram no fim da tarde desta quarta-feira (2). O veículo transportava soja e havia saído de Leopoldo de Bulhões com destino a Pires do Rio, ambas cidades de Goiás. O incidente ocorreu no trecho de ferrovia que fica na região do extinto distrito de Ubatã. Não houve feridos. Operadora da fer...