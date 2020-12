Cidades Vacinas têm ingredientes que vão de açúcar a estabilizante Imunizantes podem ser feitos com vírus inteiro morto ou com pedacinhos

O novo coronavírus é uma bolotinha espetada de cerca de 100 nanômetros de diâmetro (menos de um milésimo da espessura de um fio de cabelo) composta essencialmente de proteínas, material genético e, no caso do Sars-CoV-2, lipídios. Para fazer uma vacina, é preciso pegar emprestado do patógeno ao menos uma dessas partes. A maneira mais fácil é usar o pacote comple...