Cidades Vacinas mantêm eficácia alta contra variante indiana, dizem estudos Análises publicadas no Reino Unido demonstraram resultados positivos para a proteção contra a Covid-19

Duas análises de dados publicadas nesta segunda-feira (14) por pesquisadores do Reino Unido mostram que as vacinas usadas no país —AstraZeneca e Pfizer, ambas aplicadas também no Brasil— são eficientes contra a variante delta (identificada primeiramente na Índia). Dependendo do aspecto analisado, a proteção é equivalente ou menor que obtida contra a variante alfa (registrada p...