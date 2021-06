Cidades Vacinas da Pfizer e Moderna produzem imunidade contra a Covid que pode durar anos, diz estudo Cientistas relataram que células imunes continuam se organizando para combater o coronavírus meses após a inoculação

As vacinas fabricadas pelas empresas farmacêuticas norte-americanas Pfizer/BioNTech e Moderna produzem uma reação persistente no organismo que pode proteger contra o coronavírus durante anos, relataram cientistas na segunda-feira (28). As descobertas se somam a evidências crescentes de que a maioria das pessoas imunizadas com vacinas de mRNA (RNA mensageiro) talvez...