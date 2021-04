Cidades Vacinas da 2ª dose contra Covid-19 são aplicadas em idosos nesta quarta-feira, feriado de Tiradentes Profissionais de saúde também poderão receber o imunizante por meio de agendamento prévio

A vacinação contra a Covid-19 segue nesta quarta-feira (21), feriado de Tiradentes, em Goiânia. O movimento ainda é tranquilo no drive-thru montado no estacionamento do Estádio Serra Dourada, no início desta manhã. O Sebastião Divino foi o primeiro da fila. Ele chegou por volta de 4h30, e comemorou por ter tomado a segunda dose da vacina. “Estou quase livre, mas vou m...