Vacinas contra gripe e Covid-19 exigem intervalo de 14 dias entre uma e a outra Campanhas devem ocorrer paralelamente a partir de 12 de abril, mas Secretaria de Saúde de Goiânia ainda não definiu a logística

Começa no próximo dia 12 de abril, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, a chamada gripe comum. No total, a meta do Ministério da Saúde é vacinar cerca de 2,46 milhões de crianças e adultos em Goiás. Como a imunização desta vez ocorre simultaneamente à da Covid-19, alguns cuidados são necessários e o intervalo entre as doses para quem faz parte dos dois ...