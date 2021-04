Cidades Vacinas contra a Covid-19 foram furtadas da câmara fria da Secretaria de Saúde de Goiás Problemas técnicos na estrutura deram brecha para que profissional terceirizado furtasse os imunizantes; duas pessoas foram presas nessa quarta-feira (7) em Goiânia e Senador Canedo

Em coletiva de imprensa no final da tarde desta quinta-feira (8), os secretários de Segurança Pública do Estado, Rodney Miranda, e de Saúde, Ismael Alexandrino, informaram que doses de vacina contra a Covid-19 foram furtadas da câmara fria do Estado que abriga os imunizantes. O caso veio à tona após um homem ser flagrado, ontem, tentando vender doses em Senador Canedo. Com o homem, foram apreendidas 20 ampolas, o equivalente a 200 doses da vacina. Informações ...