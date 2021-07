Atualizado às 9h11 desta quarta-feira (21)

As vacinas da AstraZeneca, programadas para chegarem a Goiás ainda na noite desta terça-feira (21), atrasaram e estão em Brasília. De acordo com informações do Governo, as 156.250 doses do imunizante não têm horário previsto de chegada ao Estado.

Segundo uma nota de esclarecimento divulgada pelo Governo, o avião que iria trazer o imunizante para Goiás entrou em manutenção na capital federal. Após o incidente, as vacinas seriam encaminhadas pelo próximo voo, que foi cancelado.

Ainda de acordo com o Estado, a empresa responsável pela entrega dos imunizantes, a VTCLOG, informou que as vacinas serão encaminhadas via terrestre, nesta quarta-feira (21), conforme disponibilidade de escolta prisional. O cronograma de chegada ainda não foi disponibilizado pela empresa.

A outra remessa, que estava programada para chegar durante a madrugada, com vacinas da Pfizer, já foi recepcionada no aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia. As 43.290 doses do imunizante foram levadas para a Central Estadual de Rede de Frio, na capital, e serão encaminhadas para os municípios.

Conforme o boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), Goiás aplicou 3.703.536 doses da vacina, sendo que 2.738.697 são referentes à primeira aplicação e 964.839 à segunda.

Até o momento, Estado já recebeu 4.651.350 doses de imunizantes, sendo 1.600.180 da CoronaVac, 2.352.370 da AstraZeneca, 549.900 da Pfizer e 148.900 da Janssen.