Cidades Vacinas contra a Covid-19 chegam a Goiânia; veja vídeos e fotos Avião da Força Área Brasileira pousou no Aeroporto Santa Genoveva, no final da manhã desta segunda-feira (18)

Atualizada às 12h54. No final da manhã desta segunda-feira (18) chegaram ao aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, as 87.172 doses da vacina contra Covid-19. O imunizante, produzido pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, foi transportado em um avião da Força Área Brasileira (FAB), modelo KC-390 Millennium. Uma operação integrada...