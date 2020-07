Cidades Vacina funciona em 1º teste com humanos Substância induziu resposta imunológica de combate ao vírus Sars-CoV-2 nos 45 participantes do estudo

A vacina contra o novo coronavírus desenvolvida pela empresa de biotecnologia americana Moderna teve os resultados preliminares positivos publicados na revista científica The New England Journal of Medicine na terça-feira (14). Os dados são da primeira fase do estudo clínico com a substância.Segundo o artigo, a mRNA-1273, como a vacina foi batizada, induziu resposta imu...