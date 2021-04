Cidades Vacina escassa pode frustrar meta de zerar fila de idosos em Goiás Após suspensão da imunização por mais de uma semana na capital e cidades do interior, Estado retoma campanha mas a paralisação na produção da Coronavac deve afetar ainda mais o cronograma. Goiânia reinicia vacinação só amanhã, para a partir de 64 anos

A vacinação das pessoas com mais de 60 anos contra o coronavírus (Sars-CoV-2) no Estado pode não ser finalizada neste mês, como esperava a Secretaria de Saúde de Goiás (SES-GO), por conta da escassez de doses. Um dos motivos para isso é a paralisação temporária da produção da Coronavac pelo Butantan nesta quarta-feira (7) por conta da falta de Ingrediente Farmacêutico At...