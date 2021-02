Cidades Vacina em idosos acamados e com mais de 90 anos começa dia 15 de fevereiro em Goiás Estado recomenda que municípios podem começar a vacinar idosos imediatamente dependendo da realidade local

A vacinação de idosos fora de asilos com as próximas remessas de doses de vacina contra a Covid-19 vai começar no dia 15 de fevereiro em Goiás. A recomendação é que o grupo prioritário seja formado por idosos acamados e pessoas com mais de 90 anos. O governo estadual orienta que os municípios devem começar a vacinar os idosos imediatamente, dependendo da realidade local e...