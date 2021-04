A vacinação contra a Covid-19 segue nesta terça-feira (20) em Goiânia. Hoje está sendo aplicada a primeira dose em idosos a partir de 62 anos com iniciais com iniciais de N a Z e a segunda dose em idosos a partir de 68 anos, também com iniciais de N a Z. Os dois grupos não precisam agendar e vão receber a Coronavac. Já os trabalhadores da saúde vão receber a segunda dose da AstraZeneca e serão atendidos somente com agendamento feito pelo aplicativo Prefeitura 24 horas.

Confira os locais de vacinação:

Atendimento por drive thru - somente idosos

Shopping Passeio das Águas - Endereço: Av. Perimetral Norte, 8303 - Fazenda Caveiras, Goiânia. Acesso exclusivo pela entrada da Av. Perimetral.

Área I - PUC GOIÁS - Endereço: Rua 235, 722 - Setor Leste Universitário, Goiânia - GO

Atendimento pedestres - somente idosos

Escola Municipal Francisco Matias - Endereço: R. Carlos Gomes - Parque Anhanguera, Goiânia - GO

Escola Municipal Lions Clube Bandeirante - Endereço: Praça da Bandeira, 200, Quadra 30, Bairro Goiá, Goiânia-GO

Escola Municipal Coronel José Viana - Endereço: Rua CM7 - St. Cândida de Morais, Goiânia - GO

Escola Municipal Santa Helena - Endereço: Av. Curitiba, 400 - Vila Paraíso, Goiânia

Escola Municipal Bárbara de Sousa Morais - Endereço: Av. Uruguaiana - Jardim Novo Mundo, Goiânia - GO

Escola Municipal Pedro Costa de Medeiros - Endereço: Rua Caiapônia, 240 - Jardim Guanabara I, Goiânia

Escola Rotary Goiania Oeste - Endereço: Rua C-118, n. 389, Qd. 238, Lt.19, Jardim América, Goiânia –Go

CSF Pq Santa Rita - Endereço: Rua SR 1, 290 - Parque Santa Rita

CSF Novo Planalto - Endereço: Rua Vm3c Qd 91 Lt 11 Setor Novo Planalto

CSF Recanto das Minas Gerais - Endereço: Rua Siena, s/n - St. Recanto das Minas Gerais

CSF Ville D'France - Endereço: R. Píres Figueiredo, s/n - Res. Ville de France

CS Cidade Jardim - Endereço: Praça Abel Coimbra, 350 - Cidade Jardim

CSF São Francisco - Endereço: Av Das Palmeiras Qd 89 Lt 10 Bairro São Francisco

CSF Guanabara I - Endereço: Rua Porto Alegre Qd 13 Lt 1 Jardim Guanabara

Postos de vacinação destinados aos profissionais de saúde

Somente na modalidade pedestre

Shopping Cerrado - Avenida Anhanguera, 10.790 - Setor Aeroviário, Goiânia - Go

Espaço Sinta-se Bem, da Unimed - Rua 15-A, 212 - Setor Aeroporto, Goiânia – Go