Cidades Vacina de Oxford reduz transmissão do coronavírus, diz estudo preliminar Esta é a primeira vez que uma vacina contra a Covid-19 demonstra a capacidade de barrar a transmissão

Resultados preliminares divulgados pela Universidade de Oxford na terça-feira (2) indicam que a vacina Covishield, desenvolvida pela instituição em parceria com a empresa de biotecnologia alemã BioNTech, pode fazer mais do que evitar mortes, casos graves, leves ou assintomáticos da Covid-19. O imunizante também impede que quase 70% dos vacinados se infectem com o coronavírus e...