Cidades Vacina de Oxford neutraliza variante brasileira do coronavírus, diz estudo Também em relação à variante britânica do coronavírus, conhecida como B.1.1.17, as vacinas conseguiram neutralizar a cepa

Um estudo publicado na segunda-feira (15) indica que tanto a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a AstraZeneca quanto a desenvolvida pela Pfizer foram capazes de neutralizar a variante brasileira do coronavírus, conhecida como P.1. identificada no Amazonas. A pesquisa, disponível no BioRxiv, foi realizada por pe...