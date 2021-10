Cidades Vacina da Pfizer tem preferência mundial contra a Covid-19 Entre os motivos estão a maior proteção e a alta eficácia da vacina contra a variante delta

A vacina contra o coronavírus da farmacêutica norte-americana Pfizer em parceria com o laboratório alemão BioNTech tornou-se a preferida dos países no combate à Covid-19. O motivo, segundo análise do Wall Street Journal, são: - a maior proteção fornecida; - alta eficácia da vacina contra a variante delta; - vantagem sobre demanda para as demais vacinas....