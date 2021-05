Cidades Vacina da Pfizer reduz em 86% infecções assintomáticas, diz estudo em Israel Pessoas assintomáticas raramente são testadas e fazem isolamento, porém caracterizam uma fonte importante de transmissão

A vacina produzida pela farmacêutica norte-americana Pfizer com o laboratório alemão BioNTech apresentou uma das taxas de eficácias mais altas no estudo clínico de fase 3: 95% contra casos de Covid-19 sintomáticos. O imunizante chegou ao país na última semana e houve uma corrida nas Unidades Básicas de Saúde da capital do estado de São Paulo para recebê-lo, o que ...