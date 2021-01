Cidades Vacina da Oxford deve chegar a Goiás neste domingo Estado deve receber 65,5 mil doses do imunizante

As 65,5 mil doses da vacina contra a Covid-19 da Oxford/AstraZeneca devem chegar a Goiânia, no início da tarde deste domingo (24). O comunicado foi feito pelo Governo de Goiás, nesta manhã. Após o desembarque do imunizante, o governador Ronaldo Caiado dará uma entrevista coletiva sobre o assunto, no almoxarifado da Secretaria de Estado de Saúde (SES-GO). Inicialmente, a prev...