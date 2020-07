Cidades Vacina da Moderna contra a Covid-19 passa para estágio avançado de testes Governo federal dos EUA está apoiando o projeto com quase U$ 1 bilhão e o escolheu como um dos primeiros a entrar na fase de ensaios em larga escala em humanos

O laboratório Moderna Inc afirmou nesta segunda-feira, 27, que iniciou o estágio final de testes em uma candidata a vacina para a Covid-19, com apoio do governo dos Estados Unidos. Este é a primeira pesquisa a ser implementada no programa anti-coronavírus Operation Warp Speed, ​​do governo de Donald Trump. As notícias do estudo, que testará a resposta à vacina em 30 ...