Cidades Vacina da Janssen de dose única é eficaz contra a Covid, mas proteção contra novas variantes preocupa Os resultados divulgados nesta sexta-feira se referem aos ensaios clínicos de fase 3 do imunizante

A Janssen, braço do laboratório Johnson & Johnson (J&J), anunciou nesta sexta-feira (29) que sua vacina contra a Covid-19 é eficaz contra o desenvolvimento da doença com uma única dose. Os dados de segurança e imunogenicidade da vacina já haviam sido publicados no dia 13 de janeiro na revista científica New England Journal of Medicine, em artigo que consta...