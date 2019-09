Cidades Vacina contra o sarampo acaba em 37 postos de saúde de Goiânia; veja onde ainda há doses De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde da capital, 32 unidades ainda possuíam a tríplice viral após a tarde desta terça-feira (10)

Subiu para 37 o número de unidades de saúde da capital em que se esgotou o estoque da vacina tríplice viral, que imuniza com sarampo, rubéola e caxumba. O número foi divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) no início da noite desta terça-feira (10) e, de acordo com a pasta, as doses ainda podem ser encontradas em outros 32 postos de saúde da cidade (...