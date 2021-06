Cidades Vacina contra covid não tem efeito magnético É falso que a vacina contra a covid-19 deixe a pele “magnética”. Ao contrário do que foi sugerido em vídeo divulgado no Facebook, os imunizantes não têm qualquer componente capaz de gerar tal reação, e professores de Física esclarecem que o efeito de adesão é o responsável por permitir que moedas ou ímãs fiquem grudados na pele

É falso que a vacina contra o coronavírus seja capaz de magnetizar a pele no local da aplicação, ao contrário do que alega uma idosa em um vídeo que viralizou no Facebook. Em vários outros experimentos também publicados na internet, é possível ver que basta um pouco de umidade para que uma moeda, ímã ou qualquer objeto pequeno e leve fique grudado no braço de qua...