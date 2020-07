Cidades Vacina contra Covid-19: processo que levaria anos pode levar 6 meses, diz chefe na OMS A cientista-chefe da Organização Mundial da Saúde afirmou que a observação de resultados na fase 3 costuma levar anos, mas pode ser encurtada para seis meses por conta da pandemia

A cientista-chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS), Soumya Swaminathan, explicou nesta sexta-feira, 24, que a observação de resultados no desenvolvimento de uma vacina - que normalmente leva anos - pode levar apenas seis meses em meio à pandemia do novo coronavírus. Para aquelas candidatas a vacinas que já estão na fase 3, em testagem com pessoas no mundo real, ...