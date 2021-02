Cidades Vacina contra a Covid-19 se torna presente de aniversário em Goiânia Mulher recebeu dose da Coronavac nesta sexta-feira (26) ao completar 80 anos de vida

Ao longo de um ano de pandemia do coronavírus (Sars-CoV-2), os planos foram mudando e, para muitos, a vacina contra a Covid-19 passou a ser um sonho. Esse era o desejo da professora aposentada Geralda Rangel. A idosa recebeu a primeira dose da coronavac, no final da manhã desta sexta-feira (26), no dia que completou 80 anos de idade. “Foi maravilhoso, não senti nada ...