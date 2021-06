Cidades Vacina chegará aos 50 anos Com doses esperadas para esta quinta-feira (10), Goiânia pretende baixar a faixa etária da imunização, atingindo público só alcançado em 12 dos 60 maiores municípios

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia atingirá um marco simbólico na vacinação contra a Covid-19 no início da semana que vem – ou, a depender do andamento, até mesmo antes, no sábado: a campanha chegará às pessoas com 50 anos de idade. A projeção é feita com base no carregamento de vacinas previsto para esta quinta-feira (10) com 199 mil doses da Oxford/Astra...