Cidades Vacina chega com sorriso e esperança a famílias vulneráveis de Goiânia Moradores em situação receberam doses após relatos de dificuldade em acessar o serviço

Um clima de felicidade com traços de atraso tomou parte dos moradores de uma ocupação que fica no Setor Estrela Dalva, em Goiânia, nesta sexta-feira (10). É que após meses de esquecimento eles puderam, enfim, acessar a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O local foi o primeiro a receber vacinação de forma itinerante após as mudanças nas estratégias da campanha na ...