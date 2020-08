Cidades Vacinação será realizada nos parques Flamboyant e Vaca Brava, em Goiânia Quem ainda não se imunizou contra gripe e sarampo podem procurar locais para receber a dose. A vacina oferecida é a tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola

A vacinação contra sarampo e gripe será realizada também em parques da capital, nesta semana. Na quarta-feira (2), a ação acontece no Parque Vaca Brava e na quinta (3), no Parque Flamboyant. Nos dois dias, a imunização ocorre de 7h às 11h. A vacinação realizada pela Secretaria Municipal de Saúde da capital irá contar com a parceria do Conselho Regional de Enfermagem. Até amanhã...