Cidades Vacinação para pessoas acima 65 anos já pode ser agendada em Goiânia Secretaria de Saúde informa ainda que continua a aplicação da segunda dose da Coronavac nos idosos a partir de 77 anos

As pessoas acima de 65 anos já podem, nesta terça-feira (30), agendar, por meio do aplicativo Prefeitura 24 horas, a vacinação contra a Covid-19 em Goiânia. O agendamento é necessário para quem optar pela imunização realizada em 21 postos fixos. Já os idosos que optarem pelo atendimento, em um dos quatro drive thru, não é necessário agendar. A Secretaria de Saúde informa a...