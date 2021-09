Nesta quinta-feira (9), pessoas a partir de 18 anos poderão receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em 19 postos espalhados por Goiânia sem necessidade de agendamento. O drive-thru do shopping Passeio das Águas também continua atendendo essa faixa etária por demanda espontânea, com a distribuição de 2 mil senhas, a partir das 8h.

Conforme informou a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), durante três dias, a partir desta quinta, serão disponibilizadas senhas a partir das 8h, respeitando a capacidade de vacinação de cada unidade de saúde da capital. Já a segunda dose das vacinas Coronavac, Astrazeneca e Pfizer segue sendo aplicada para quem está com data marcada até o dia 9 de setembro ou em atraso, também sem agendamento prévio.

No caso das gestantes e puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto), o atendimento continua no Centro Municipal de Vacinação, que também está disponível para a imunização de idosos com o reforço vacinal em atraso.